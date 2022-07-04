البيوضي: نحمل الدبيبة مسؤولية اختطاف وكيل حملتنا الانتخابية من أمام «المجلس البلدي» مصراتة

اتهم المترشح الرئاسي سليمان البيوضي، اليوم الإثنين، «غرفة العمليات المشتركة مصراتة» باختطاف وكيله عبدالرحمن علي فضيل من بين المتظاهرين أمام مقر المجلس البلدي مصراتة.

وبحسب بيان لحملة الانتخابات للمترشح الرئاسي سليمان البيوضي، فإن غرفة العمليات المشتركة مصراتة، اختطفت عبدالرحمن علي فضيل وكيل المرشح الرئاسي سليمان البيوضي من بين المتظاهرين أمام مقر المجلس البلدي .

وأكدت حملة البيوضي- وفق ما أعلنه سليمان البيوضي عبر حسابه على “فيسبوك”- أنها ماضية لاتخاذ كافة الإجراءات ضد هذه الخطوة التي تتعارض مع القانون والإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته.

وحذر البيوضي، من المساس به وبسلامته الشخصية وكافة متعلقاته للقوة الغاشمة التي اختطفته، وتعد هذه ثاني المحاولات للنيل من المرشح الرئاسي وفريق حملته الانتخابية.

وحمل البيوضي، المسؤولية لعبدالحميد الدبيبة بصفته رئيسا للحكومة الليبية، مؤكدا أن هذا النهج السياسي المستمر ضده وكامل فريقه يعرض حياتهم للخطر بسبب الممارسات الخارجة عن القانون.