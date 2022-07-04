«الصحة» تبحث آلية اعتماد مؤهلات خريجي المعاهد الصحية وشعب التمريض

بحثت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة آلية اعتماد مؤهلات خريجي الدفعات المقبلة من المعاهد الصحية وشعب التمريض التابعة للوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير إدارة التمريض فاطمة الوافي مع أعضاء لجنتي وزارتي الصحة والتعليم القتني، المكلفتين بتسوية أوضاع طلاب وخريجي تلك الجهات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن الاجتماعي يأتي في إطار تكليف وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناج، لجنة الوزارة بالتشاور مع نظيرتها بوزارة التعليم التقني والفني حول وضع آلية للجانب النظري والعملي ومفردات المناهج والمقررات والخطة الدراسية للطلاب الحاليين، وتسوية أوضاع الخريجين إسوة بالمعاهد الفنية الأخرى.

من جانبها، أوضحت الوافي أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بشأن نقل تبعية المعاهد الفنية المتوسطة الصحية إلى وزارة التعليم التقني والفني، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لإتمام إجراءات النقل.