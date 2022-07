سميو: الموجة الخامسة لكورونا دخلت منذ أسابيع لليبيا.. وهناك عزوف من المواطنين عن إجراء المسوحات

ليبيا – كشف مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو عن ارتفاع في عدد الحالات المصابة بمتحور أوميكرون.

سميو وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال: إن هناك عزوفًا من المواطنين عن إجراء المسوحات بسبب خفة أعراض هذا المتحور التي غالبا ما تكون أعراضه كأعراض الزكام وهي ظاهرة على شريحة كبيرة.

كما أكد أن الموجة الخامسة قد دخلت منذ أسابيع لليبيا، لافتًا إلى أهمية تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية السابقة لتخطي هذه الموجة بسلام، على حد قوله.

