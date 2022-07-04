فيروز النعاس: التظاهرات الأخيرة جاءت نتيجة للخيبة من تأجيل الانتخابات

رأت ” فيروز النعاس ” العضوة المستقيلة من مبادرة عودة الأمانة المشكلة من عبد الحميد الدبيبة، أن التظاهرات الأخيرة جاءت نتيجة للخيبة من تأجيل الانتخابات ومن استمرار المماطلة، إلى جانب تردي الأحوال المعيشية في الأونة الأخيرة.

وأوضحت النعاس في تصريحات صحفية، أن زخم التظاهرات من قِبل المواطنين، سيحرج كافة السلطات المحلية والبعثة الأممية، وسيصبح لزاماً اتخاذ خطوات عملية لحل الأزمة.

كما لفتت النعاس إلى أن المجلس الرئاسي ضعيف، لذا هناك من يقترح تشكيل مجلس انتقالي تكون مهمته إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.

ويشار الى أنه قد خرجت العديد من المظاهرات في عدة مدن ليبية، منها طرابلس وطبرق وسبها الجمعة اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية