أحوال الطقس اليوم: اعتدال درجات الحرارة في معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوة اعتدال في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و42 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و40 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على مناطق الساحل، وبين 34 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.