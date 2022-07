الفكحال: نأمل من جميع الأطراف الحاكمة الجاثمة على قلوب الليبيين أن يرحلوا لتهدئة الأوضاع

ليبيا – علق المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس حزب النداء أكرم الفكحال على المظاهرات التي تشهدها ليبيا، بالقول: “بعد المعاناة والقهر لسنوات ولامبالاة أصحاب القرار في توفير أبسط حقوق الشعب الليبي شهدت ليبيا حراكًا شعبيًا مستقلًا في العديد من المدن للمطالبة بإسقاط جميع الأجسام المعرقلة لمطالب الشعب التي تتمثل في حقه في الانتخابات”.

الفكحال وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح أن هذا الغضب الشعبي بات مرشحًا للتصاعد خلال المرحلة المقبلة، منوهًا إلى أن معظم التظاهرات رافقها غلق للطرقات والدعوة إلى الدخول في عصيان مدني حتى إسقاط كافة الأجسام السياسية.

وأضاف قائلًا: “نأمل من جميع الأطراف الحاكمة الجاثمة على قلوب الليبيين أن يرحلوا لتهدئة الأوضاع”.

وطالب المجلس الرئاسي القيام بخطوة تاريخية تتمثل في تجميد المجلسين والحكومة وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن يخرج من صمته وحياده.

وختم الفكحال بالقول: “كمترشحين للانتخابات الرئاسية سنقوم بتقديم مبادرة لحل جذري للانسداد السياسي الذي سيكون عمليًا وغير مرهون للخارج، ونطلب من الشعب الليبي وضع يده في يد مرشحه الرئاسي، ودعمه بشجاعة لفرضه بقوة الشارع على القوى الداخلية والمجتمع الدولي واستعادة زمام المبادرة”.

