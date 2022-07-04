بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 04 يوليو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 04 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا مع رطوبة عالية نسبياً على مناطق الساحل.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33)مْ على المناطق الساحلية, ومابين (34-40)مْ على مناطق الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-32) مْ علي مناطق الساحل, ومابين (34-39) علي الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42) مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37 -39) مْ.

مدينة طرابلس

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