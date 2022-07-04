أغنية لـ«المنقوش»: لا ترحلي.. فقمة البهجة هي الاستمتاع بمسرحياتكم السمجة

سخر المحلل السياسي، عبد العزيز أغنيه، من وزيرة خارجية حكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش، مطالبا إياها بعدم الرحيل، ومشددا في الوقت نفسه على أن قمة البهجة هي الاستمتاع بمسرحياتهم السمجة.

وقال أغنية خلال رده على تغريدة للمنقوش، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “مضحك مبكي حد القرف، صفاقة ورزالة وتقاعد مريح بما كسبتموه من أموال المناصب”.

وأضاف “لا ترحلي فقمة البهجة أحيانا هي الاستمتاع بمشاهدة مسرحياتكم السمجة. مسكينة هي ليبيا وحالها”.

وكانت المنقوش قد غردت عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: “إنها روح جديدة في عروق ليبيا، سمعنا بفخر أصوات شعبنا في جمعة عنوانها «رحيل الجميع» بما فيها الحكومة التي أنتمي لها”.

وتابعت “أقف مع مطالبكم كمواطنة وكوزيرة للخارجية، سلميا سأحملها معي في كل لقاءاتي حتى يسمع العالم صوتكم المتطلع لدولة مدنية، عبر انتخابات حرة يشارك فيها الجميع دون استثناء”.