الارصاد: ارتفاع للحرارة الخميس… وهذه توقعـات طقس عيد الاضحى في ليبيا

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 01/ 07 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا حيت تكون في معدلاتها الفصلية مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية، حيث درجات الحرارة القصوي تتراوح مابين (30–33) مْ على الساحل الغربي, وتكون علي مناطق الدواخل مابين (34-39) مْ, ويشمل الاعتدال من هذا اليوم مناطق جنوب غرب ليبيا فتتراوح مابين (38-42)مْ.

ووفقا للتقرير تبقي درجات الحرارة بدون تغير علي مناطق شرق ليبيا, ويستمر هذا التحسّن طيلة أيام الأسبوع مع ارتفاع بسيط يوم الخميس على المناطق الغربية ومن ثم تتراجع مجدداً.

طقس عيد الاضحى

وبحسب التقرير تشير التوقعات إلى أن حالة الطقس في ليبيا خلال اجازة عيد الاضحى المبارك ستكون الأجواء معتدلة أيام العيد.

والله أعلــــــــــــم.