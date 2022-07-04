التواتي: أي مسؤول يقول أنا مع الشعب يجعل من نفسه مسخرة علنية

أكد الطبيب الجراح، عامر التواتي، أن أي مسؤول يقول أنا مع الشعب يجعل من نفسه مسخرة علنية.

وقال التواتي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اختشوا.. أي مسؤول في منصب سيادي له علاقة بمصلحة البلد والناس يخرج اليوم ويقول إنه مع الشعب، هو في الواقع يجعل من نفسه مسخرة علنية”.

وكانت وزيرة خارجية حكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش قد غردت عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: “إنها روح جديدة في عروق ليبيا، سمعنا بفخر أصوات شعبنا في جمعة عنوانها «رحيل الجميع» بما فيها الحكومة التي أنتمي لها”.

وتابعت “أقف مع مطالبكم كمواطنة وكوزيرة للخارجية، سلميا سأحملها معي في كل لقاءاتي حتى يسمع العالم صوتكم المتطلع لدولة مدنية، عبر انتخابات حرة يشارك فيها الجميع دون استثناء”.