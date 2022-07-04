الحاجي: حرق مقر البرلمان ليس جريمة ولا تهمنا تفاصيل الفاعل

اعتبر جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن ما سماه “حرق وكر المؤامرة في طبرق” رسالة لمن يأتي بعد ذلك، وفق قوله في تدوينة بفيسبوك.

وقال إنه عندما يردد ما يردده البعض عن التمسك بسلمية الحراك فهذا أمر لا يختلف عليه عاقل، وأن العنف وتدمير الطرق وقفلها لا يخدم الحراك ومصلحة ليبيا والشعب الليبي وهذا عين الصواب، وفق قوله.

وتابع قائلًا على فيسبوك: “أختلف مع البعض حول وكر المؤامرة الذي يقوده المنعدم العميل عقيلة وعصابته التي استباحت تدمير المدن والعدوان على طرابلس بتوجيهات خارجية، فحرق هذا الوكر للتاريخ وعبرة لمن يأتي بعدهم.. ومحوا للعار ليتم نصب تذكاري مكانه يكتب عليه اسماء “نواب” كل من كانت تقودهم “ستيفاني”..! وهددتهم وأمام العالم وهي سابقة لم تحدث في تاريخ البرلمانات، على حد قوله.

وتابع قائلًا: “حرق هذا الوكر ولا يهمنا تفاصيل الفاعل بل رمزية الحدث للتاريخ رسالة للعالم من الشعب الليبي أن وكر الخونة والمسترزقين لا يمثل الشعب الليبي.. “الرمزية” وليس القيمة ولا نسوق للخطوة ونساويها بجرائم الاعتداء على مؤسسات الدولة وأموال الشعب.. أي تدمير ومساس بمؤسسات الدولة وحتى الخاص منها جريمة.. UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.