بوعزة: نقيب الخبازين في مصراتة أكد أن سعر رغيف الخبز أصبح نصف دينار

ليبيا – أفاد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة بأن سعر قنطار الدقيق بلغ 300 دينار، وبأن هناك عزوفًا من أصحاب المطاحن عن التوريد خوفًا من انخفاض الأسعار عالميًا، خلال هذين الشهرين المعروفين بموسم الحصاد.

بوعزة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن كل المخابز تعاني نقصًا في الوقود؛ حيث ارتفع سعر اللتر في السوق الموازية من ربع دينار إلى دينار منذ أسبوع، مشيرًا إلى أن نقيب الخبازين في مصراتة أكد أن سعر رغيف الخبز أصبح دينارًا واحدًا للرغيفين.

ولفت رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز إلى أن رئاسة الوزراء وافقت على إنشاء ديوان للحبوب وفق مقترح وزارة الاقتصاد، قائلًا: “إن هذا الديوان هو من يجب أن يتكفل بتوفير المخزون الإستراتيجي للقمح”.

