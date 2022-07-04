الساعدي: «سماحة المفتي» ماضٍ في طريقه ولا يبالي بالببغاوات

زعم سامي الساعدي، أمين عام البحوث بدار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن من وصفه بـ«سماحة المفتي» ماضٍ في طريقه ولا يبالي بالببغاوات، على حد قوله.

وقال الساعدي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موق التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بعد هذه السنوات، وبعد وضوح مواقف دار الإفتاء وبعد اتضاح الاصطفاف، وخريطة التحالفات، ومواقف الأحزاب والتيارات، ما زال هناك رؤوس فارغة تُلَقَّنُ تلقينًا لربط سماحة المفتي بجماعة الإخوان المسلمين”، بحسب زعمه.

وأضاف أمين عام البحوث بدار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني “أحسن شيء أن سماحة المفتي ماضٍ في طريقه دون مبالاة بهم ولا بغيرهم من الببغاوات. حفظ الله مفتينا”، وفقا لتعبيره.