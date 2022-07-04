الجامعة العربية: الانتخابات السبيل الوحيد لتجديد شرعية جميع المؤسسات الليبية

قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتجديد شرعية جميع المؤسسات الليبية، مشيرا إلى تفهم الأسباب التي دعت الليبيين إلى التظاهر في مختلف المدن؛ للتعبير عن الاحتجاج على الوضع العام الذي تعيشه البلاد، «لاسيما في ظل تفاقم الأزمة السياسية، وانعدام الخدمات الأساسية، وعودة مظاهر الانقسام في المؤسسات الاقتصادية الليبية».

وأعرب الأمين العام، أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، بعد الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا العالقة بمسودة الدستور، التي سبق لمجلسي النواب والأعلى للدولة أن حققا توافقا مشجعا في معظمها خلال اجتماعات القاهرة وجنيف؛ معتبرا ان الانسداد السياسي «قد تكون له تبعات وخيمة علي استقرار ليبيا»، حسب تصريح رشدي على موقع الجامعة الإلكتروني، اليوم الإثنين.

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ونقل الناطق عن أبوالغيط «رفضه الكامل للأفعال الميليشياوية، أو تخريب وتدمير المنشآت العامة للدولة الليبية، كوسيلة مفترضة من البعض للتعبير عن الاحتجاج».

الجامعة العربية تدعو إلى إتمام الأساس الدستوري للانتخابات

كما دعا جميع الفاعلين السياسيين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، والمبادرة بتكثيف الاتصالات فيما بينهم لإنهاء الجمود السياسي، مجددا دعم أبو الغيط لكل مسعى يصُب في هذا الاتجاه، ويُنهي حالة الإحباط التي يعيشها المواطن في ليبيا نتيجة إخفاق المعنيين في إتمام إعداد الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية، التي باتت مطلباً شعبياً مُلحاً وهي السبيل الوحيد لتجديد شرعية جميع مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء الانسداد السياسي الراهن».

ويوم الجمعة الماضي، خرجت تظاهرات في عدة مدن ليبية، منها طرابلس وطبرق وسبها، اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية. فيما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف؛ إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها. وطالب المحتجون برحيل جميع الأجسام السياسية وإجراء الانتخابات.