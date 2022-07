ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن مجلس النواب لم يعطل الانتخابات في 24 ديسمبر 2022، كما أن لجنة المسار الدستوري للمجلس لم تعرقل الوصول إلى اطار دستوري دائم يستعيد الدولة ويرجع سيادتها من الهيمنة الأجنبية دون شروط إقصائية.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالب بترك الخيار بيد الشعب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كونه الخيار الوحيد للحفاظ على البلاد.

The post دومة يطالب بترك الخيار بيد الشعب لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للحفاظ على البلاد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية