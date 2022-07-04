الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته فشلت في إدارة أزمة الكهرباء في ليبيا، و«أسأنا تقديرها»، مضيفا أن الحكومة اتخذت «قرارات خاطئة» في إدارة الأزمة وكانت تعتقد إمكانية تجاوزها في وقت قصير «لكن ما رأيناه أن هذه المشكلة تحتاج لوقت أكثر مما كنا نعتقد».

وتابع الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن أزمة الكهرباء كان أكبر مما يعتقد «كنا غلطانين.. وأخدنا قرارات خاطئة.. لكننا نتأسف»، مضيفا «حاولنا بشكل أو بآخر لكن لم نقدر الوصول لنتيجة.. التحديات والمشاكل كانت أكبر من قدراتنا».

لكن الدبيبة يرى أن هناك 3 تحديات تواجه حل أزمة الكهرباء تتمثل في المحطات القديمة وتطويرها والتي مر على بعضها 40 سنة في الخدمة، وتحتاج لإصلاحات منذ زمن بعيد، والتحدي الثاني يتمثل في بناء محطات جديدة وتخصيص مبالغ كبيرة لها «تفوق حتى إمكانيات الشعب الليبي في الفترة الراهنة».

ولفت إلى أن التحدي الثالث يتمثل في المشاكل التي تمر بها الشركة العامة للكهرباء، قائلا إن الشركة «تراهلت وتضخمت»، حيث تضم حاليا ما يتراوح بين 45 و50 ألف شخص، والقرارات فيها «لم تعد صارمة».