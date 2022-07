ليبيا – علق الخبير الاقتصادي محسن الدريجة على المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها ليبيا، بالقول: “الفوضى لم تأتِ من الشارع الليبي”.

الدريجة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن الفوضى أتت ممن وجب عليهم حفظ النظام واحترام الإعلان الدستوري والقانون والمواعيد والمدد.

