وزير دفاع إيطاليا: ما يحدث في ليبيا يمثل تهديدات مباشرة على روما

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن ما يحدث في البحر المتوسط يتردد صداه بتهديدات مباشرة على إيطاليا، مشيرا إلى الأوضاع الراهنة في ليبيا.

وقال غويريني، في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا»، نقلها موقع «ديكود 39» الإيطالي: “في البحر المتوسط ​​يتردد صدى العدوان الروسي على أوكرانيا وهشاشة منطقة الشرق الأوسط والصعوبات في بعض مناطق شمال إفريقيا لاسيما منطقة الساحل، ما قد ينتج عنه تهديدات مباشرة لأمن بلاده، وهو ما نراه مع ما يحدث في ليبيا حالياً”.

وأضاف “أفريقيا هي الاتجاه الذي كنا نتطلع إليه باهتمام منذ فترة، نظرا للوضع المتداخل لليبيا وهشاشة بعض الدول في منطقة جنوب الصحراء ووجود الجماعات الإرهابية ورياح الحرب في القرن الأفريقي ومشكلة القراصنة”.

وتابع “البحر المتوسط ​​هو أحد أكثر البحار التي تخضع لحراسة مشددة. فهناك عملية حارس البحر التابعة لحلف الناتو والقوات البحرية الدائمة للحلف، وعملية ايريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، والعمليات الوطنية المختلفة وأنشطة التدريب على أساس ثنائي متعدد الأطراف ما يضمن التقييم الصحيح للوضع ويطلق عليه الوعي بالحالة”.