المغربي: لن نسلم السلطة إلا لبرلمان منتخب

قال عضو مجلس النواب (إدريس المغربي) إن مجلس النواب هو الجسم الوحيد المنتخب الذي جاء من قاعدة دستورية وإعلان دستوري، مؤكدا أنهم لن يسلموا السلطة إلا لبرلمان منتخب ولن يقبلوا بأي حل يأتي به المجلس الرئاسي .

وأضاف (المغربي) في تصريح صحفي، أن المجلس الرئاسي أتى من اتفاق جنيف بمجموعة من الليبيين برعاية الأمم المتحدة وأن مهمته تقتصر على المصالحة الوطنية وبالتالي وهو لا يملك صلاحية حل السلطة التشريعية أو أي أجسام أخرى .

وأشار (المغربي) إلى أن الاتفاقات السياسية ومنها الصخيرات لم تأت إلا بالحلول التلفيقية، متهما المجلس الرئاسي بالوقوف وراء التظاهرات خاصة التي شهدت أعمال عنف وأدت إلى حرق مقر المجلس النواب في مدينة طبرق.