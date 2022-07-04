متهما أطرافا خارجية بالتحريض.. مازن: تيار “بالتريس” مُنح إذن التظاهر

العنوان-طرابلس

أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، خالد مازن، أن تيار “بالتريس” الشبابي، المحرك الرئيسي لمظاهرات طرابلس، الجمعة الماضية، تقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على إذن بالتظاهر، والوزارة وافقت على ذلك.

وقال مازن، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين: “إن المظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء كانت سلمية و من دون تجاوزات، لكن وقعت أعمال عنف وتخريب بعد ذلك”.

وأشار مازن إلى رصد داخليته لمتورطين في تلك الأعمال وإصدار منشورات بهم لضبطهم والتحقيق معهم، مؤكدا أن الداخلية لديها اعترافات سيتم عرضها على التلفزيون.

وأضاف مازن قائلا: “إن أشخاصا خارج البلاد تُحرض وتُحرك في المظاهرات، بهدف التكسير والتخريب.. سنلاحق هؤلاء الأشخاص في الداخل والخارج”.