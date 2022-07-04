دبرز: الأجانب “يولعو” في مليون ونصف فرنيلو وزيدهم لامبات براكات الخضرة في القايلة

ألمح بلقاسم دبرز، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إلى أن المقيمين الأجانب في ليبيا هم سبب أزمة الكهرباء، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

كتب دبرز قائلًا: “بحسبة بسيطة جدا جدا ليبيا يقيم فيها اقل شيئ 3 مليون أجنبى يتقاسمون معنا مجانية الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.. خلونا فى الكهرباء، هؤلاء 3 مليون ضيف لو كل 2 فى فرنيلو قوته 1800 وات يعنى، مليون ونص فرنيلو × 1800وات=2.7ميغا وات … زيدهم كل براكة خضره وخاصة فى الساحل أقل شيئ 5و10لامبات يولعجو فى القايلة، النتيجة دولة دراويش ماشية بالبركة والحكاية معادلة 1+1=2 بلغة الأرقام التى لا تكذب” وفق تعبيره.