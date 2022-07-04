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دبرز: الأجانب “يولعو” في مليون ونصف فرنيلو وزيدهم لامبات براكات الخضرة في القايلة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ألمح بلقاسم دبرز، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إلى أن المقيمين الأجانب في ليبيا هم سبب أزمة الكهرباء، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

كتب دبرز قائلًا: “بحسبة بسيطة جدا جدا ليبيا يقيم فيها اقل شيئ 3 مليون أجنبى يتقاسمون معنا مجانية الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.. خلونا فى الكهرباء، هؤلاء 3 مليون ضيف لو كل 2 فى فرنيلو قوته 1800 وات يعنى، مليون ونص فرنيلو × 1800وات=2.7ميغا وات … زيدهم كل براكة خضره وخاصة فى الساحل أقل شيئ 5و10لامبات يولعجو فى القايلة، النتيجة دولة دراويش ماشية بالبركة والحكاية معادلة 1+1=2 بلغة الأرقام التى لا تكذب” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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