تراجع الإسترليني واستقرار متوسط سعر صرف الدولار أمام الدينار

العنوان-طرابلس

تراجعت العملة البريطانية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

في حين استقر متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي عند 4.83 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

ولم يطرأ تغيير سعر اليورو الذي سجل 5.04 دينار، بينما هبط سعر الجنيه الإسترليني 10 دراهم إلى 5.85 دينار مقابل 5.86 دينار أمس.

أما الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي ثبت سعرها عند 1.28 دينار، و1.31 دينار، و1.55 دينار على الترتيب.

وبقيت الليرة التركية عند 0.28 دينار، واليوان الصيني عند 0.72 دينار.