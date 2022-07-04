إيريني تؤكد رفض تركيا تفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ميناء مصراتة

العنوان-طرابلس

أكدت عملية عملية الاتحاد الأوروبي “إيريني” لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، رفض تركيا مجددا الموافقة على الصعود والتفتيش على متن سفينة متجهة من إسطنبول إلى ميناء مصراتة بليبيا بناء على طلب “يريني”، وفق وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية.

وقالت مهمة الاتحاد الأوروبي: “نأسف لرفض تركيا طلب تفتيش سفينة أخرى، (إم في بارباليز)، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2292 بشأن حظر الأسلحة في ليبيا”، مستنكرة بالقول إن “مجلس الأمن دعا جميع أعضاء الأمم المتحدة للتعاون مع عمليات التفتيش”.

وتعد السفينة المعنية التي ترفع العلم التركي سفينة حاويات بنيت في العام 1997 وكانت قد حملت سابقا أسماء عديدة. بحسب الموقع المختص في تتبع السفن “Vesselfinder”، تتجه السفينة المذكورة نحو ميناء مصراتة، غرب ليبيا، أي من المنتظر أن تصل اليوم منتصف النهار.

وأحصت وكالة “نوفا” الرفض التركي للصعود والتفتيش على متن السفن المشبوهة بالثامن وذلك بعد رفض أنقرة في 20 مايو تفتيش سفينة الحاويات كوسوفاك، التي كانت أيضا قادمة من إسطنبول نحو مصراتة.