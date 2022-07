التكبالي: مجلس النواب لم يسرق مال الليبيين أو لقاحات كورونا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن مجلس النواب ليس هو من سرق مال الليبيين أو لقاحات كورونا ولم يتورط في تهريب الغاز والبترول ولم يتأمر مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليببا المركزي لرفع الدولارات وليس هو من يهرب الغاز والبترول ويبيعها بالخارج.

التكبالي وفي مداخلة له عبر برنامج “الحدث” تابعتها صحيفة المرصد، أضاف:” مجلس النواب لا يستطيع أن يسطو على أي شيء وهو ملزم بالقانون والدولة لايوجد بها قانون،فمجلس النواب لاحول له ولاقوة يصدر القوانين والجهة التنفيذية هي من تفعل ذلك”.

وأشار إلى ان مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة التي تحمي وحدة ليبيا.

وأردف:”الآن يريدون إنهاء مجلس النواب ويقولون المنفي هو سيفعل مايريد ،المنفي يتبع المقاتلة وعبدالحكيم بلحاج زار ليبيا،وقلنا منذ تلك المدة خذوا حذركم لأنه ستحدث أمور والآن هي تحدث بالفعل”.

وواصل:”السيد مليقطة التابع الذي يتغير على كل لون وزياد دغيم العضو في البرلمان ثم سرق ماسرق وذهب على حاله يحركون الشارع الليبي في طرابلس من أجل عبدالحميد الدبيبة الذي يخرج كأنه الشهيد ثم أنه هناك مظاهرات أخرى في طرابلس قام بها التابعون للمقاتلة ،أما الشباب الذين خرجوا إلى الشوارع ويطالبون بحل المؤسسات،فلهم الحق في كل ذلك ،فالفساد قد بلغ مداه وبلغ صداه في كل مكان”.

التكبالي ختم تصريحه بالقول:”نحن كنا نحرض الشباب على الخروج للشوارع،فلهم الحق وأن يقولوا مايفعلون وأن يحلوا كل الأجسام،وعليكم حل كل الأجسام القوية التي تملك السلاح لأن مجلس النواب سوف يذهب تلقائيًا،وليس هناك ما تخافون منه،فمجلس النواب لايملك ميليشيات ولا أسلحة”.

