“عون”: ما يفعله “صنع الله” تطاول وغرور واستقواء بالأجنبي

اتهم وزير النفط بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، محمد عون، إن مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، حجب المعلومات التي تخص التقارير اليومية للإنتاج عن وزير النفط والغاز منذ 3 أبريل الماضي، وقد أُبلغ رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بذلك، وأُثير الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء المنقول على الهواء في مدينة جادو يوم 23 يونيو الماضي.

وأضاف عون، في تصريحات صحفية، إن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، كلف وزيرَ الدولة عادل جمعة، بالكتابة لصنع الله، وكتب له 3 رسائل تحمل تعليمات رئيس الوزراء بضرورة إحالة التقارير، لكنه لم يستجب حتى اليوم، وهذا تطاول وتحدٍّ وصلف وغرور وعدم احترام لا للقانون ولا لرؤسائه، واستقواء بالأجنبي، ولم يُتخَذ إجراء ضده حتى الآن، ولذا تقدمت بمذكرة بهذا الخصوص، وقدمت ثالث تذكير بها للدبيبة اليوم.

ولفت إلى أن تدني إنتاج النفط الليبي سيؤثر بشكل بسيط على الأسعار العالمية، موضحًا أن شركة سوناطراك الجزائرية أعلنت مراجعتها أسعار الغاز مع جميع عملائها.

وعن مراجعة عقود الغاز مع العملاء وخاصة شركة إيني الإيطالية، أكد أن مراجعة أسعار الغاز مع شركة إيني، تحكمها اتفاقية، وأظن أن المراجعة تتم كل 3 سنوات، وبها معادلة محددة لحساب سعر الغاز.

وتابع:” طرحتُ في آخر اجتماع مع مجلس الوزراء، إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط، وقَبِل رئيس الوزراء وتعهد بذلك وبمناقشة الأسماء بيني وبينه، وهو ما لم يتم حتى الآن، ولذلك أعتذر عن ذكر الأسماء المقترحة”.