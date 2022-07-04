على خلفية أزمة الوقود.. وزارة الداخلية تؤكد توفر المحروقات وغاز الطهي

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز بشير الأمين توفر المحروقات والغاز بكميات كبيرة بمخازن شركة البريقة لتسويق النفط ومحطات شركات التوزيع المنتشرة على مستوى ليبيا.

وأضاف الأمين خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات أزمة الوقود والغاز أن مخزون المحروقات من مادة الوقود “البنزين” متوفر لدى مستودعات شركة البريقة بكميات كافية تغطي الاحتياج العام بكافة المحطات.

وبين الأمين أن التزويدات من المحروقات تسير وفقا لما هو مخطط له في مواعيده من قبل جهات الاختصاص

وشدد الأمين على أنه توجد الآن في الميناء باخرة بسعة 34 مليون لتر على رصيف التفريغ وأخرى بصدد الوصول بنفس الكمية

وأشار الأمين إلى أن الوزارة أصدرت تعليماتها لكافة شركات التوزيع والجهات الأمنية باستمرارية فتح محطات الوقود على مدار الساعة داخل نطاق طرابلس الكبرى لتلبية احتياجات المواطنين من البنزين.

وأكد الأمين أن غاز الطهي متوفر بكميات كافية ويغطي احتياج المواطنين بكميات تصل تقريبا إلى 84 ألف و 600 اسطوانة يوميا للسوق المحلي يتم تعبئتها من قبل شركة البريقة كما تم توفير نقاط تعبئة فورية وبشكل يومي أمام مستودع طريق المطار بواقع 12 ساعة يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء كما تم تحديد عدد خمس نقاط توزيع اسطوانات غاز داخل مدينة طرابلس بواقع 420 اسطوانة غاز إضافية لكل نقطة