الدبيبة يبحث مع شكشك عدة ملفات منها الكهرباء والعلاج في الداخل والخارج

ليبيا- اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في مكتب الأول في ديوان رئاسة وزراء الحكومة.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين بحثا عددًا من الملفات الخدمية الكهرباء والعلاج في الداخل والخارج ومتابعة الإنفاق الحكومي للعام 2022.

وأضاف البيان: إن مجال البحث توسع ليضم سبل التنسيق بين الديوان والدبيبة لمتابعة الملاحظات حول أداء عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

