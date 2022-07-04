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العريبي: الدقيق وصل قنطاره 310 دينار في بنغازي وسعر الرغيف ما زال كما هو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس نقابة الخبازين ببنغازي محمود العريبي، إن سعر قنطار الدقيق اليوم في بنغازي وصل إلى 310 دنانير، والمخزون المتوفر قليل، ونتواصل مع النقابة العامة ووزارة الاقتصاد بهذا الصدد”.

وأضاف العريبي، في تصريحات صحفية:” نوفر الدقيق من خلال المصانع والمطاحن بالمنطقة الشرقية، وتوقف توفيره من الغرب سببه ارتفاع تكلفته ما سيؤثر في سعر الرغيف لاحقا”.

ولفت إلى أن سعر الرغيف بالمخابز ما زال كما هو ويباع بدينار لكل 3 أو 4 أرغفة بنفس الوزن.

وتابع:” نأمل أن يفعّل ديوان الحبوب ليتسنى للدولة توفير مخزون استراتيجي ينهي الأزمة القائمة ويتيح فرصة لتحديد وزن وسعر الرغيف، وينهي أزمة ارتفاع أسعار الدقيق والتحكم في الكميات المعروضة من التجار”.

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صحيفة الساعة 24

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