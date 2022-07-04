التشغيل المبدئي للوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الغازية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين الشغيل المبدئي للوحدة الأولى، بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الغازية الاستعجالي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أنه سيتم التشغيل المبدئي للوحدة الأولى وإدخالها للخدمة خلال اليومين القادمين بعد الانتهاء من مراحل التشغيل النهائي بقدرة 185 ميجاوات.

وكان مدير الشركة العامة للكهرباء محمد إسماعيل أعلن السبت أن محطة مصراتة تدخل للعمل بقدرة 200 ميجاوات بعد إجراء الصيانة اللازمة لتصل كامل قدرتها ليلا بنحو 350 ميجاوات، ولازال العمل جارٍ في بقية المحطات.