العثور على قنبلة يدوية في طرابلس

أكدت إدارة الهندسة العسكرية، اليوم الإثنين، التعامل مع قنبلة يدوية (رمانة) في عمارات الطليان خلف محطة وقود شارع النصر بالعاصمة طرابلس.

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وأشارت الإدارة إلى أن إحدى وحداتها توجهت إلى الموقع بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين، مضيفة: «على الفور جرى وصول الوحدة لى عين المكان والتعامل مع القنبلة، وحملها إلى نقطة التكديس الخاصة».

عناصر إدارة الهندسة العسكرية في طرابلس أنثاء التعامل مع القنبلة، 4 يوليو 2022. (الإدارة)

عناصر إدارة الهندسة العسكرية في طرابلس أنثاء التعامل مع القنبلة، 4 يوليو 2022. (الإدارة)