المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الأسبق: هناك من يعمل على إفساد وتدمير أي نجاحات في ليبيا

ليبيا – قال السفير آدم إيرلي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الأسبق إن الولايات المتحدة كانت لاعبًا كبيرًا في محاولة تشجيع الأطراف لخوض الانتخابات الرئاسية وإنشاء حكومة وحدة وطنية.

إيرلي وفي مداخلة له عبر برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد”، رأى أن كل حكومة منتخبة تأتي إلى السلطة تتعرض لتحديات حول شرعيتها في ليبيا، مؤكدًا أن هناك من يعمل على إفساد وتدمير أي نجاحات في البلاد.

وأوضح إيرلي أن الأمم المتحدة قامت بجهودة كبيرة مؤخرًا لإحداث توافقات بين الفرقاء الليبيين من أجل الوصول إلى انتخاب حكومة منتخبة.

وتابع إيرلي قائلًا: “تصريحات السفير نورلاند كانت واضحة جدًا بضرورة تغليب مصلحة ليبيا عن المصالح الشخصية؛ لكن هناك كثيرون لا يريدون ذلك، وواشنطن لا يمكن أن تفرض إرادتها على أي طرف”.

