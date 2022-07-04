المنفي يبحث مع السفير الألماني تطورات العملية السياسية في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا “مِيخائيل اونماخت”، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

ورحب المنفي، بالسفير الألماني، وأثنى على جهود ألمانيا في مبادراتها لجمع الفرقاء الليبيين، عبر مسارات مؤتمري برلين.

وأكد المنفي، التزام المجلس باستحقاقات المرحلة لتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري.

من جهته أكد السفير، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار، ومتابعة التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، ودعم مساعي المجلس لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.