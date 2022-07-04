الدبيبة يقر بالمسؤولية عن مشكلة الكهرباء

أقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالمسؤولية عن مشكلة الكهرباء قائلا “كلنا مسؤولون عن مشكلة الكهرباء ونتحمل كل المسؤولية.

وأضاف الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لعام 2022 أن الحكومة واجهتها تحديات جسام في ملف الكهرباء وستعمل على مواجهتها بكل ما تملك وتوقع أن يتم غدا تشغيل الوحدة الأولى لمحطة غرب طرابلس.

وبين الدبيبة أن هناك محاولات لاختراق المظاهرات واستغلال الحراك السلمي لتحقيق مآرب أطراف معينة مبينا أنه ليس من حق أحد أو جهة أو حزب قمع إرادة الشعب الليبي.

وشدد على حق الشعب الليبي في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه بشكل سلمي وحضاري داعيا إلى الاحتكام للشعب في إقرار دستور ينظم الدولة وممارسة العملية الانتخابية في أجواء تسودها الديمقراطية حيث أن الدستور هو هدف حكومته التي حاولت بكل السبل والإمكانيات إعداد مسودته لإجراء الانتخابات.

وأضاف الدبيبه أن هناك أشخاص وجهات تطمح للاستفراد بالسلطة قائلا إن حكومته لن تسمح بذلك على الإطلاق