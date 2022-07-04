«الكهرباء»: محمد إسماعيل يتسلم مهام منصب مدير عام الشركة

قالت الشركة العامة للكهرباء إن «مدير عام الشركة محمد إسماعيل استلم مهام منصبه اليوم الإثنين بمقر إدارة الشركة في السواني في العاصمة طرابلس، مضيفة أن هذا الاستلام يأتي «استنادًا إلى قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة) رقم ( 286 لسنة 2022 م)».

وفي 26 يونيو الماضي، قرر الدبيبة إيقاف مجلس إدارة شركة الكهرباء برئاسة وئام العبدلي عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري، وتكليف مدير شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل مديرا عاما موقتا للشركة يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء؛ وذلك قبل تراجعه عن هذا القرار في وقت سابق اليوم الإثنين.

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وقال الدبيبة اليوم إنه تقرر إرجاع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للعمل مجددا إلى «أسباب تقنية بحتة»، مضيفا أن تلك العودة جاءت بصفة موقتة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حكومته ستشكل مجلسا جديدا لإدارة الشركة في 17 يوليو الجاري.

محمد إسماعيل أثناء توقيعه على مهام استلام منصبه مديرا عاما لشركة الكهرباء، 4 يوليو 2022. (الشركة).

محمد إسماعيل أثناء توقيعه على مهام استلام منصبه مديرا عاما لشركة الكهرباء، 4 يوليو 2022. (الشركة).