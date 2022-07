روفينيتي: من الصعب تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل وجود حكومتين متصارعتين

ليبيا – رأى دانييلي روفينيتي الباحث في العلاقات الدولية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن لها أن تفرض إرادتها على أي طرف في ليبيا، موضحًا أن واشنطن تستطيع فقط تيسير الحوار بين الليبيين.

روفينيتي وفي مداخلة له عبر برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد”، أوضح أن الملف الليبي ليس أولوية للولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن الدول الأوروبية هي من يجب أن تعتبر هذا الملف أولوية لها.

وأشار إلى إنه يجب أن يتم التوصل لاتفاق بين الفرقاء الليبيين للوصول إلى حكومة موحدة؛ لأنه من الصعب تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل وجود حكومتين متصارعتين.

