مجلس النواب يبحث تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة مع عدد من أعضاء المجلس تطورات الأوضاع في كافة أنحاء ليبيا.

كما التقى رئيس مجلس النواب بشكل منفصل تجمع الفعاليات والروابط الشبابية ومُمثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية بحسب الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.

وأكد التجمع في بيان له خلال اللقاء دعمه الكامل لرئيس مجلس النواب ومبادرة السلام التي أطلقها، كما دان واستهجن الاعتداء على مقرات الدولة وعلى رأسها مقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وشدد التجمع، على أنه مع خروج الشعب في التظاهرات للمطالبة بحقوقه المشروعة ولكن بالطرق السلمية دون المساس بمقدرات الوطن، بالاضافة إلى مطالبتهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدين دعمهم الكامل واللامحدود لمجلس النواب وللمؤسسة العسكرية ضد المؤامرات التي تُحاك ضدهما من أصحاب الفكر المتطرف.