عبد القيوم: لا أحد يعلم السبب وراء انسحاب واشنطن دائمًا في اللحظات الأخيرة من الأزمة في ليبيا

ليبيا – قال عيسى عبد القيوم الكاتب والباحث السياسي إن الدور الأمريكي في ليبيا بدأ مبكرًا بداية من ثورة فبراير عام 2011.

عبد القيوم وخلال مشاركته في برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد” أوضح أنه لا أحد يعلم السبب وراء انسحاب واشنطن دائمًا في اللحظات الأخيرة من ليبيا، لتدخل البلاد في فوضى جديدة.

كما بين عبد القيوم أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تقوم بإحداث اختراقات في الملف الليبي إذا أرادت، مؤكدًا أنها كانت طرفًا في “إعلان باريس” الذي نص على تاريخ محدد للانتخابات.

