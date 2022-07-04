عقيلة صالح يبحث مع أعضاء بالبرلمان مستجدات الأحداث السياسية

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، عددا من أعضاء مجلس النواب.

وبحث عقيلة صالح، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، مع الأعضاء المستجدات السياسية بكافة أشكالها.

وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، التقى في وقت سابق، تجمع الروابط الشبابية وممثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية.

كما أدانت رئاسة مجلس النواب، في وقت سابق، قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وأوضحت رئاسة مجلس النواب، في بيانها، وقتها:” نؤكد على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية، للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم القانون والدستور” .

وتابع بيان رئاسة مجلس النواب:” نقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال”.

وشددت رئاسة مجلس النواب، على بذل قصارى جهدها لتحقيق الانتخابات لعودة الأمانة للشعب، صاحب الحق في الإرادة في ذلك.

وأكدت رئاسة مجلس النواب، على التظاهر السلمي والتعبير عن المطالب سلميا، مؤكدة أن جرائم التخريب يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين، المطالبين بحقوقهم الشرعية.