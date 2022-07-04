«بن صالح»: كل من يخرج للمطالبة بإسقاط الدبيبة مأجور

وصف سليمان بن صالح، المحلل العسكري في قنوات الإخوان، المتظاهرين الذي خرجوا للشوارع للمطالبة بإسقاط عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بـ«المأجورين»

وقال بن صالح، عبر حسابه على “فيسبوك”:” كل من يخرج للفساد فهو مأجور، وكل من يخرج للمطالبة بإسقاط الدبيبة ويتجاهل حفتر وبوسويط فهو مأجور، وكل من يحرّض على التخريب فهو مأجور”، على حد تعبيره.

وأضاف بن صالح:” كل من تنطلي عليه هذه الألاعيب فهو ساذج وغشيم، وكل من يقف متفرجاً أمام ما يحدث الآن ولا يقول كلمة حق فهو داعم للمأجورين، على حد قوله.

وزعم أن التغيير مطلوب وبقوة على أن يشمل الكل وبدون استثناء أو تجاهل لأحد”.

وتابع:” انتبهوا للمال القذر فإنه يوزع بكثرة هذه الأيام، والبيوع جارٍ وبقوة، وعلى أبناء المدينة الشرعيين التفطن لما يفعله اللقطاء” على حد ادعائه.