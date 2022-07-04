سفير ألمانيا: ندعم إجراء الانتخابات تلبية لرغبة الشعب الليبي

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “مِيخائيل اونماخت” دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات تلبية لرغبة الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع سفير ألمانيا لمناقشة أهمية إيجاد حل للأزمة السياسية الحالية والعمل من أجل توافق جميع الاطراف بحسب تغريدة لسفير ألمانيا بموقع “تويتر”.

ووصف السفير الألماني اللقاء بالمثمر مؤكدا دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات تلبية لرغبة الشعب الليبي.

من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التزام المجلس باستحقاقات المرحلة لتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري بحسبالمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأثنى المنفي على جهود ألمانيا في مبادراتها لجمع الفرقاء الليبيين، عبر مسارات مؤتمري برلين.