«مدارس الصفيح» تثير الجدل بين الدبيبة والمقريف على الهواء (فيديو)

وقع جدل بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير التعليم بالحكومة موسى المقريف خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، بسبب الخلاف حول الجهة التي ستنفذ مشروع الـ 500 مدرسة الذي أقرته حكومة الدبيبة أوائل العام الجاري.

وطالب الدبيبة الوزير بضرورة أن يتقدم بمشروع إنشاء الـ 500 مدرسة مرة واحدة لتكليف جهاز واحد بتنفيذه، مشيرا إلى المشروع يجب أن يشمل مختلف المناطق،: «وبدل ما كل مرة يعطونا مدرستين أو 3، نحن أقررنا 500 مدرسة، ويجب التعاون مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتنفيذ وإنشاء هذه المدارس».

ما هو جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية؟

وأنشئ جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية في عهد العقيد معمر القذافي، العام 1989، لغرض «تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف أنحاء ليبيا، لاسيما المشاريع التي تستهدف تطوير البنية التحتية». وفي مايو من العام 2021، قرر الدبيبة، نقل تبعية جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إلى مجلس الوزراء، وفق قراره رقم 95 لسنة 2021.

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بدوره، قال المقريف إن المدارس التي يعني بها مشروع الـ 500 مدرسة هي إيجاد بديل لـ«مدارس الصفيح»، أما جهاز تنمية وتطوير المركز الإدارية فهو يختص بإنشا مبان جديدة.وتابع: «شكلنا لجنة وحددنا الـ 500 مدرسة»؛ ليرد عليه الدبيبة: «لا ليس صحيحا، المقصود ليس مدارس الصفيح فقط، وإنما البدء بمدارس الصفيح أولا، وعليك بالجلوس مع جهاز المركز الإدارية والاتفاق على إنشاء المدارس مرة واحدة».

الدبيبة يشكك في قدرة وزارة التعليم على تنفيذ مشروع الـ 500 مدرسة

وفيما أضاف المقريف: «نحن في انتظار قرار من مجلس الوزراء للحصول على موافقة بخصوص الـ 500 مدرسة، ولدينا إدارة لهذا المشروع»، رد عليه الدبيبة بلهجة عامية: «لا لا أعتقد إنكم تقدروا تديروا المشروع، خلونا نحولوه للجهاز (جهاز تنمية المراكز الإدارية) ويديره الجهاز، وخلوا الـ 500 مدرسة زيّ ما هي، وأعتقد أننا كلفنا الجهاز بتنفيذ المشروع».

وفي 9 فبراير الماضي، بدأت وزارة التعليم، حصر بيانات المدارس للبدء في مشروع إصلاح المدارس المتهالكة والقزمية ومدارس الصفيح؛ وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2022 بشأن الإذن لوزارة التربية والتعليم بالتعاقد لإنشاء عدد 1500 مدرسة يجري تنفيذها خلال 3 سنوات، بواقع 500 مدرسة كل عام، وذلك بداية من العام الجاري 2022.