معلى: ليس هناك حل عسكري وأمني للأزمة السياسية.. والوضع في ليبيا أصبح كارثيًا

ليبيا – استبعد المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي غازي معلى أن تتصاعد الأوضاع في ليبيا وتتحول إلى تحرك للجيش بعد دعوته المحتجين لتجهيز خريطة الخلاص كما أسماها.

معلى وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” قال: “ليس هناك حل عسكري وأمني للأزمة السياسية،والاحتجاجات ذات طابع اجتماعي مطلبي لأن الوضع في ليبيا أصبح كارثيًا، لم يعد فيها سيولة وهناك غلاء في الأسعار”.

وتابع: “المستوى المعيشي بات صعبًا، والناس كانت تنتظر تحسن الوضع بعد وصول الدبيبة والوعود التي أطلقها، حيث وعد بحل مشكلة الكهرباء والماء، لكنه لم يقم بأي خطوة في هذا الإطار”، مؤكدًا أنه حتى الجيش اليوم غير موحد في ليبيا، وبالتالي من المستبعد أن نرى أي تحرك.

