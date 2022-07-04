سفير ليبيا خلال تقديم أوراق اعتماده لـ”المنظمات الدولية”: هدفنا التصدي للإرهاب والفساد

التقى السفير أسامة عبدالجليل، غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الإثنين، لتقديم أوراق اعتماده لدى الأمم المتحدة في فيينا.

وبحسب بيان السفارة، والبعثة الدائمة لدى المنظمات الدولية، فإن السفير الليبي، سلم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لليبيا لدى الأمم المتحدة في فيينا، مؤكدا خلال الاجتماع على دعم ليبيا في تطوير عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ونوه بأن ليبيا تسعى لتطوير التعاون الثنائي مع المكتب وكذلك التعاون الثلاثي مع أفريقيا، بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات والفساد على المستويين الوطني والإقليمي.

وشدد السفير أسامة عبدالجليل، على أن ليبيا ستعمل على دعم مكتب الأمم المتحدة في فيينا وأنشطته بما يتناسب مع دورها التاريخي في منظومة الأمم المتحدة.

ومن جانبها، رحبت والي، بتولي السفير أسامة عبدالجليل عبدالهادي مهام منصبه، مؤكدة أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سيعمل في تنسيق وتعاون وثيق مع بعثة ليبيا الدائمة في فيينا خلال المرحلة المقبلة للاستفادة من خبرات ليبيا في مجالات عمل المكتب، وتحقيق الأهداف المشتركة في هذا الصدد.

وأضافت أنها تتطلع إلى تعزيز العمل المشترك بين ليبيا وكافة هيئات الأمم المتحدة بفيينا في كافة المجالات.