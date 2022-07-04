وزارة الكهرباء: مشكلة المحروقات بمحطات توليد الكهرباء ستحل قريبا

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أكدت، وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، اليوم الإثنين، العمل على إنهاء مشكلة المحروقات بمحطات توليد الكهراء، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة شحن مخزون المتكاثف عبر مينائي (السدرة – الزويتينة).

وقالت الوزارة، في بيان على فيسبوك، إن بعد شحن مخزون المتكاثف، سيتم تشغيل حقل الفارغ لتغذية محطة كهرباء السرير بالغاز، وكذلك تشغيل حقل بوطفل، وحقل 103، لتغذية محطة الزويتينة بالغاز وبالكميات المطلوبة لتشغيل وحداتها لتساهم في التقليل من عمليات طرح الأحمال.

وأضافت، أن ذلك جاء بالتنسيق بين وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري ونائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، بعد التواصل مع رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، والمؤسسة الوطنية للنفط.