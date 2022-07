ليبيا – شدد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، على أن هناك أطرافًا تحاول استغلال المظاهرات بغرض تحويلها إلى نزاع مسلح.

المسماري لفت في مقابلة مع قناة “العربية” إلى أن قوات الجيش ملتزمة بحماية المتظاهرين، مؤكدًا على أن الجيش لن يخذل الشعب إطلاقًا.

وأشار إلى أن التظاهر حق من حقوق الليبيين، مطالبًا بالتزام السلمية.

