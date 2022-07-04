الأمين: نريد حلول ومخارج لأزمة تعصف بنا جميعاً في ليبيا

قال المرشح الرئاسي السابق فضيل الأمين، إنه يريد الحلول التي تنهي الأزمة الليبية بدون الوقف على تجاهل أحد أو تجاوزه، حتى لا يمضي الوقت ويخسر الجميع.

وأكد الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عندما نتحدث عن الحوار والتوافق يتطرق البعض للموضوع بالقول:” يجب ألا نتجاهل كذا”، ويقول آخر:” يجب ألا نتجاوز كذا”.

وأضاف:” بين من يريد ألا نتجاوز هذا وبين من يرى ألا نتجاهل ذلك، دعني أقول:” إننا نريد حلول ومخارج لأزمة تعصف بنا جميعاً، ولن تبقي لنا ما نتجاوزه ولا ما نتجاهله، فالمستقبل يجمعنا”.