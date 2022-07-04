موسى فكي: ندعم “الحراك الشعبي المشروع” في ليبيا

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قالت، مفوضية الاتحاد الأفريقي، رئيس المفوضية موسى فكي، يتابع باهتمام شديد الوضع في ليبيا.

وأضافت، أن فكي أعرب عن دعمه الراسخ لمطالب الشعب الليبي، ويؤيد بشدة رغبتهم القوية في إنهاء سريع للأزمة في البلاد، التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان.

وقالت، إن فكي يطالب “الحراك الشعبي المشروع” بضمان احترام سلامة جميع الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.

وأضافت، أنه يرحب بدعم الأطراف الليبية لخارطة الطريق الأفريقية المتعلقة بالمصالحة الوطنية الليبية ورغبتها في الانضمام إليها، بما يتوافق مع الإجراءات التي اعتمدها الوفد الأفريقي، تحت رعاية اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا.

وذكرت، أن فكي شدد على الطبيعة الشاملة لعملية المصالحة وضرورة أن يمتلكها الشعب الليبي.