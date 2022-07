البعجة: جماعات الإسلام السياسي حاربت القضاء ولو كان متعافيًا لذهبنا للانتخابات في 24 ديسمبر

ليبيا – قال رئيس المكتب السياسي لحزب “تيار ليبيا للجميع” فتحي البعجة: “ليس الجيش فقط يدعم الاحتجاجات، بل إن الكثير من القوى السياسية تدعم المظاهرات ولها نفس الرؤى تقريبًا”.

البعجة وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أضاف: “بصفة عامة، البيانات لا تنظر للحقيقة، بما فيها الجيش، لأنها بيانات لم تخرج جميعها عن التأكيد على ضرورة الحوار، لكن جميع الأحزاب والقوى تتجاهل مسألة في غاية الأهمية، وهي القضاء، النظام القضائي كان منذ البداية تحت سلطة القذافي، ثم تمت محاربته من قبل جماعات الإسلام السياسي، وحدثت اعتداءات على القضاة، لأنه لو كان القضاء متعافيًا لذهبنا للانتخابات في 24 ديسمبر”.

