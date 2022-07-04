«تيار بالتريس» مؤجلاً تظاهراته: بعض الأطراف الفاسدة تحاول اختراقنا

أعلن تيار بالتريس الشبابي، عن تأجيل تنظيمه مظاهرات مساء اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس، إلى حين إشعار آخر، مرجعًا ذلك لتعرضه إلى عمليات اختراق ومحاولة توريطه في الاعتداء على الممتلكات العامة، والزج به في عمليات التخريب الممنهج.

وقال التيار، في بيان له مساء اليوم الإثنين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لطالما حافظ تيار بالتريس الشبابي على مساره السلمي في التظاهر وعلى سلامة أعضاء التيار وعلى كل المتظاهرين، وهذا مادفعنا لاتخاذ الإجراءات القانونية السليمة في كل مظاهراتنا السابقة”.

وأضاف التيار، في بيانه:” لكن بعض الأطراف الفاسدة يحاولون اختراق كل ما هو منظم وإفساد كل عمل يمكن أن يأتي بنتائج إيجابية، وقد نجحوا في استغلال الغضب الشعبي من أجل توجهاتهم السياسية وأحدثوا عدة اختراقات وتسببوا في دمار وإتلاف بعض الممتلكات العامة وإحراق وإغلاق الطرق والممرات خدمة لأجندات معروفة”.

واستنكر التيار الشبابي، ما وصفه بـ”قفز هؤلاء المؤدلجين والمخربين وأصحاب الانتماءات السياسية الفاسدة على مطالب المتظاهرين”.

وتابع:” إننا لم ولن نخرج إلا في الإطار التنظيمي المعروف، ولهذا فسيتم تأجيل مظاهرة اليوم الإثنين حتى إشعار آخر”.