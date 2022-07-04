المنفي والسيسي يؤكدان أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون نابعًا من الليبيين أنفسهم

العنوان

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، محادثة هاتفية مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، تناولا خلالها الأزمة الليبية وسُبل حلها.

وصرح، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن المنفي، عبر عن خالص التقدير لمساندة مصر الصادقة لليبيا امتداداً للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف، أن المنفي ثمّن الجهود الحثيثة بقيادة السيسي في دعم ليبيا، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا.

وقال المتحدث، إن السيسي أكد أن مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية، ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث، أن الاتصال بين المنفي والسيسي، شهد التوافق بشأن ضرورة، أن يكون حل الأزمة الليبية نابعًا من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي، بالتوازي مع إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية لضمان تنفيذ أية تسوية سياسية.